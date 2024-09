La Gazzetta in apertura: "Il Milan si schiera con Fonseca: Theo e Leao, sveglia!"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Milan si schiera con Fonseca: Theo e Leao, sveglia!". Dopo la gara contro la Lazio, in casa rossonera ha fatto molto discutere il comportamento di Theo Hernandez e Leao che non si sono avvicinati alla panchina durante il cooling-break del secondo tempo.

Il club di via Aldo Rossi ha deciso di non dare una multa ai due giocatori, ma è chiaro che i dirigenti milanisti si aspettano molto di più dal francese e dal portoghese che sono due leader del gruppo rossonero. Entrambi sono ora in nazionale, ma dopo la sosta dovranno cambiare anche loro marcia come tutto il Milan.