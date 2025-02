La Gazzetta in apertura: "Milan, attacca che si passa"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, attacca che si passa". Domani sera i rossoneri saranno impegnati a San Siro nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord e dovranno recuperare dall'1-0 per gli olandesi di una settimana fa a Rotterdam. Per farlo, Sergio Conceiòao metterà in campo una squadra piuttosto offensiva, con dal primo minuto tre dei "Fantastici 4": Joao Felix, Santiago Gimenez e Rafael Leao.

Dopo la vittoria in Serie A contro il Verona, per il Milan di Sergio Conceicao è di nuovo l'ora di preparare un'altra importante partita, quella di domani sera a San Siro contro il Feyenoord. Per necessità logistiche legate al volo di rientro dal Portogallo di Mister Conceição, la conferenza stampa di vigilia verrà condotta domani da Zlatan Ibrahimovic insieme a Fikayo Tomori alle 16.00 a Milanello. La squadra poi si allenerà nel tardo pomeriggio per preparare la partita di martedì sera.