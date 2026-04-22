La Gazzetta in apertura: "Milan e Juventus, carissimi gol"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan e Juventus, carissimi gol". In vista del big-match di domenica sera a San Siro, la Rosea spiega che le due squadre hanno un grosso problema in comune, cioè il fatto di avere in rosa degli attaccanti che sono costati tanto, ma che finora hanno segnato pochissimo. I nomi che in particolare quelli di Nkunku nelle file rossonere e di Openda in quelle bianconere.

Per quanto riguarda il primo, il francese è arrivato a Milanello l'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dopo che per settimane Max Allegri aveva chiesto un attaccante fisico. L'ex Chelsea ha certamente altre caratteristiche, ma nonostante questo il Diavolo ha investito quasi 40 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo dal club londinese. Finora Nkunku ha segnato sei gol, di cui cinque in campionato, ma le aspettative, visto anche l'investimento fatto, erano certamente altre.