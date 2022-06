La Gazzetta in apertura: "Milan quiz. De Ketelaere, Botman, Origi: tutte le domande dell'estate"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio stamattina anche per il mercato rossonero: "Milan quiz. De Ketelaere, Botman, Origi: tutte le domande dell'estate". La Rosea analizza i possibili movimenti di mercato del Diavolo questa estate. Origi è in arrivo, De Ketelaere è il grande colpo per la trequarti, mentre per la difesa resta sempre caldo il nome di Botman.