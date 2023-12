La Gazzetta in apertura sul mercato del Milan: "Addio Krunic: soldi per David"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul mercato del Milan: "Addio Krunic: soldi per David". A gennaio i rossoneri, oltre a prendere almeno un difensore centrale vista l'emergenza infortuni in difesa, punta a chiudere anche per un grande attaccante. E un parte dei soldi per arrivare a questo obiettivo potrebbero arrivare dalla cessione al Fenerbahce di Rade Krunic, il quale ha già un accordo con il club turco.

Nei prossimi giorni è atteso il ds dei gialloneri a Milano per incontrare il Milan che vorrebbe ottenere una decina di milioni dalla vendita del centrocampista bosniaco. Jonathan David del Lille è da tempo in cima alla lista dei desideri del Diavolo, ma costa 40 milioni di euro. Attenzione per questo anche al profilo di Guirassy, centravanti dello Stoccarda che ha già segnato in stagione 18 gol in 13 partite e nel contratto ha una clausola rescissoria da 17 milioni. Le sue quotazioni sono in netta risalita.