La Gazzetta in apertura sul mercato del Milan: "Akliouche e Leweling, colpi d'ala per Fonseca"

Spazio anche al mercato sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport, in particolare a quello del Milan: "Akliouche e Leweling, colpi d'ala per Fonseca". In vista del mercato invernale che inizierà tra qualche giorno, i rossoneri starebbe pensando di prendere un nuovo esterno offensivo al posto di uno tra Samuel Chukwueze e Noah Okafor che stanno deludendo parecchio. Lo svizzero è il principale indiziato e piace in Germania e in Inghilterra.

Il club di via Aldo Rossi ha messo così nel mirino due giocatori giovani che hanno tutto per diventare dei campioni: si tratta di Maghnes Akliouche, 2002 francese del Monaco, e Jamie Leweling, 2001 tedesco dello Stoccarda. Per il primo si parte da una valutazione di 30 milioni di euro, mentre il secondo ha recentemente rinnovato fino al 2029 e dunque difficilmente si scenderà sotto i 20-25 milioni per il suo cartellino.