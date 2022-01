La Gazzetta in apertura sul mercato rossonero: "Milan, balla Bailly"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina in prima pagina anche con il mercato rossonero: "Milan, balla Bailly". I rossoneri sono in pressing sul difensore del Manchester United, si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo difensore, Matteo Gabbia potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità.