La Gazzetta in apertura sul Milan: "Consigli anticrisi. Sacchi: 'Pioli non abbia paura: fuori chi è in difficoltà'"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport, c'è spazio stamattina anche per il Milan e per le parole di un grande ex allenatore rossonero: "Consigli anticrisi. Sacchi: 'Pioli non abbia paura: fuori chi è in difficoltà'". L'ex tecnico ha voluto dare qualche consiglio a Stefano Pioli per uscire dal momento complicato che sta vivendo il suo Milan.