La Gazzetta in apertura sul Milan: "Leao si scopre indispensabile. Ora ha fretta di rinnovare"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per il Milan: "Leao si scopre indispensabile. Ora ha fretta di rinnovare". In casa rossonera una delle priorità più importante resta il rinnovo del giovane attaccante portoghese, diventato ormai un giocatore imprescindibile per il Diavolo. Il giocatore ha fretta di firmare un nuovo contratto, il Milan spinge per il prolungamento, ma per ora l'accordo è lontano. Il grande tema resta il risarcimento allo Sporting Lisbona. Intanto, il Chelsea non molla la presa e dopo averci provato già questa estate è probabile che farà un nuovo tentativo a gennaio per strappare Leao al club di via Aldo Rossi.