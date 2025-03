La Gazzetta in apertura sul Milan: "Rebus Ibra. Tecnico e ds saranno due italiani"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Rebus Ibra. Tecnico e ds saranno due italiani". In casa rossonera continua a tenere banco il caso Zlatan Ibrahimovic che non si vede a Milanello da tre settimane. Vedremo se oggi varcherà i cancelli del Centro Sportivo di Carnago e se domenica sera sarà al fianco della squadra nella trasferta di Napoli, ma è chiaro che qualcosa sta cambiando a livello di equilibri dirigenziali dopo il famoso viaggio a New York dell'ad Giorgio Furlani per incontrare Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi.

Nuovo ds e allenatore: svolta italiana

Intanto il Milan sta continuando a cercare una nuova figura per il ruolo di direttore sportivo che sarà un italiano o comunque un profilo con diverse stagioni di militanza in Serie A e che dunque conosce molto bene il calcio italiano. Anche in panchina, dopo due tecnici stranieri, arriverà un tecnico italiano con un passato vincente e una certa esperienza.