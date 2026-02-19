La Gazzetta in prima pagina: "Frenata Milan"

La Gazzetta in prima pagina: "Frenata Milan"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan non va oltre l'1-1 a San Siro contro il Como e frena nelle parti alte della classifica. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in apertura di giornale, in taglio laterale. "Frenata Milan", questo il titolo della rosea riguardo i rossoneri che non pungono contro i lariani.

E ancora: "Maignan sbaglia, pari Leao. Scintille Fabregas-Allegri". A San Siro succede di tutto, il portiere francese non offre la solita prestazione, il portoghese torna al gol e super scintille in panchina tra i due allenatori.