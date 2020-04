La Gazzetta in prima pagina: "Ibra 'dribbla' il rientro. Ma il Milan è tranquillo"

"Ibra 'dribbla' il rientro. Ma il Milan è tranquillo": taglio laterale della prima pgina della Gazzetta dello Sport riservato all'attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic. Da campione quale è può godere di alcuni privilegi e così, come quello di restare in Svezia ad allenarsi sul campo dell'Hammarby. Quando salterà una data certa per la ripresa del campionato italiano allora farà ritorno in Italia, ma fino a quando si resterà nel campo delle ipotesi si allenerà in Svezia, vicino ai suoi cari.