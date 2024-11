La Gazzetta in prima pagina: "Il futuro di Leao. Perchè si gioca il Milan: torna al top o se ne va"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il futuro di Leao. Perchè si gioca il Milan: torna al top o se ne va". Dopo essere stato per anni il faro del Diavolo, ora Rafael Leao sta attraversando un periodo complicato in cui non è più centrale nel progetto tecnico del nuovo allenatore Paulo Fonseca che in questo campionato lo ha già messo in panchina in tre partite su nove.

Non è una situazione normale visto che stiamo parlando di un giocatore che guadagna sette milioni di euro l'anno e ha una clausola rescissoria da 175 milioni. Leao è davanti ad un bivio: o torna decisivo oppure il suo futuro potrebbe essere lontano dal Milan. Nelle scorse ore, dalla Spagna sono tornate a circolare voci per esempio sul Barcellona che è interessato a lui da tempo, anche se la situazione economica dei blaugrana non auta ad immaginare un colpo del genere a gennaio.