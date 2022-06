La Gazzetta in prima pagina in taglio laterale: "Un Milan per il bis"

MilanNews.it

Il Milan si prepara a difendere sul campo il titolo conquistato sul campo a Reggio Emilia meno di un mese fa e punta allo Scudetto numero venti che vorrebbe dire seconda stella. Ecco che la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, titola così nel taglio laterale della sua prima pagina: "Un Milan per il bis". Obiettivi come quelli di Sanches e Botman dal Lille hanno il fine di aiutare il Milan a confermarsi in Italia con mister Pioli che, secondo quanto riporta la rosea, potrebbe pensare anche a un nuovo modulo per far adattare i nuovi giocatori che arriveranno.