La Gazzetta in prima pagina: "Intrigo Mateta, serve un test al suo ginocchio"
Tutto pronto per l'ultimo giorno di mercato, con il Milan attivissimo sul fronte entrate. Nelle ultime ore, infatti, il club rossonero ha praticamente chiuso per Jean-Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace ha addirittura effettuato le visite mediche a Londra, ma bisognerà capire se avranno esito positivo.
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ne parla in apertura di giornale: "Intrigo Mateta, serve un test al suo ginocchio". E ancora: "Il Milan invia i medici". La trattativa, infatti, si finalizzerà soltanto quando i rossoneri avranno la certezza delle buone condizioni fisiche dell'attaccante francese.
