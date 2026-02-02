La Gazzetta in prima pagina: "Intrigo Mateta, serve un test al suo ginocchio"

La Gazzetta in prima pagina: "Intrigo Mateta, serve un test al suo ginocchio"MilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Tutto pronto per l'ultimo giorno di mercato, con il Milan attivissimo sul fronte entrate. Nelle ultime ore, infatti, il club rossonero ha praticamente chiuso per Jean-Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace ha addirittura effettuato le visite mediche a Londra, ma bisognerà capire se avranno esito positivo.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ne parla in apertura di giornale: "Intrigo Mateta, serve un test al suo ginocchio". E ancora: "Il Milan invia i medici". La trattativa, infatti, si finalizzerà soltanto quando i rossoneri avranno la certezza delle buone condizioni fisiche dell'attaccante francese.