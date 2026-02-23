La Gazzetta in prima pagina: "Ira Milan. Inter +10"

di Federico Calabrese

Dopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan non si rialza, anzi: perde 1-0 contro il Parma e si allontana ancor di più dall'Inter. Adesso i punti di distanza dai nerazzurri sono 10. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: "Ira Milan. Inter +10".

Furia dei rossoneri per la direzione arbitrale di Piccinini: "Il diavolo perde col Parma e attacca l'arbitro. Fallo su Loftus e gol subito: Piccinini e il Var nel mirino dei rossoneri", continua la rosea. Adesso la rincorsa sull'Inter si complica molto.