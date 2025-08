La Gazzetta in prima pagina: “Jashari e Modric, Milan da impazzire"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: “Jashari e Modric, Milan da impazzire. Che Diavoli”. La rosea racconta di come il Brugge abbia finalmente dato la giusta apertura per Jashari, con lo svizzero che ora è vicino a vestire la maglia rossonera. A Casa Milan c'è molto più ottimismo, aumentata anche di poco l'offerta per arrivare al centrocampista.

Ieri è stata anche la giornata di presentazione di Luka Modric, che non si è nascosto: “Sono in rossonero per vincere trofei”.