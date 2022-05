La Gazzetta in prima pagina: "La carica di San Siro. Entusiasmo rossonero"

MilanNews.it

Manca sempre meno alla cruciale sfida di domenica alle 18 tra Milan e Atalanta, in cui la formazione di Stefano Pioli i giocherà una fetta importante di scudetto. La Gazzetta dello Sport questa mattina, in prima pagina, titola in taglio laterale: "La carica di San Siro. Entusiasmo rossonero: duecentomila richieste per la gara con l'Atalanta". Si prevede una scala del calcio strapiena e bollente per accompagnare il Milan in questa sua ultima gara casalinga della stagione che potrebbe voler dire molto sull'esito finale del campionato.