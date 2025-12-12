La Gazzetta in prima pagina: "Lo scudetto siamo noi"

vedi letture

Due facce opposta di una città che vuole sognare: Milan da una parte e Inter dall'altra. I rossoneri, dopo la vittoria sul Torino, restano agguantati alla vetta della classifica e continuano a sognare, così come i nerazzurri di Christian Chivu.

"Lo scudetto siamo noi", titola così in prima pagina l'apertura odierna della Gazzetta dello Sport, in riferimento a Luka Modric e Lautaro Martinez, premiati ai Gazzetta Awards rispettivamente come leggenda e per la miglior performance dell'anno.

Dal palco per il ritiro del premio, Modric ha dichiarato: "Allegri sa gestire le stelle, questo Milan è un sogno". L'attaccante nerazzurro ha risposto così: "Mai stato così forte, l'Inter è piena di energia". Milan e Inter, un duello tra cugini che andrà avanti fino all'ultima curva.