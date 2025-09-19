La Gazzetta in prima pagina: "Rabiot l'insostituibile. Adrien più altri dieci... Allegri lo vuole sempre"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Rabiot l'insostituibile. Adrien più altri dieci... Allegri lo vuole sempre". Arrivato al Milan nelle ultime ore del mercato estivo su precisa richiesta di Massimiliano Allegri, il centrocampista francese è stato schierato subito titolare domenica scorsa contro il Bologna nonostante i pochissimi allenamenti in gruppo visto che era stato convocato in nazionale. Il tecnico livornese lo ha già messo al centro del suo Milan.

Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Rabiot ha raccontato: "Quando è nata la trattativa? E' stato fatto tutto negli ultimi giorni di mercato. Ho parlato con Allegri quando è arrivato al Milan, ma avevo un contratto con il Marsiglia. Poi quando è successo quello che è successo al Marsiglia il mister mi ha richiamato, mi ha raccontato il progetto e alla fine è andato tutto veloce. Siamo riusciti a chiudere questa trattativa".

