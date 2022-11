MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina su Milan e Inter: "Il derby dei tagli". In vista del mercato di gennaio, i due club milanesi devono fare delle cessioni: i rossoneri, per esempio, sono al lavoro per dare via in prestito Adli, mentre nerazzurri devono piazzare Gosens e Correa.