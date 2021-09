La Gazzetta in prima pagina su Milan e Inter: "Milano, dammi il 10"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Milan e Inter: "Milano, dammi il 10". Secondo la Rosea, le due squadre milanesi hanno dieci motivi (e punti) per lottare fino alla fine per lo scudetto. Non sarà facile perchè il campionato è lunghissimo e la concorrenza è tanto, ma sia i rossoneri che i nerazzurri vogliono restare in alto.