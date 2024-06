La Gazzetta in prima pagina su Milan e Napoli: "Fonseca e Conte: firmo e cambio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul futuro delle panchina di Milan e Napoli: "Fonseca e Conte: firmo e cambio". I due club hanno già preso la loro decisione sulla nuova guida tecnica e nei prossimi giorni sono attesi gli annunci ufficiali. Per quanto riguarda il portoghese, firmerà con il Diavolo un biennale con opzione per un terzo anno da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

In attesa dell'annuncio ufficiale, Fonseca sta già lavorando con la dirigenza del Milan per pianificare il mercato estivo del Milan che avrà quattro priorità: i rossoneri faranno un grande investimento per prendere un nuovo centravanti, ma l'idea è di prendere anche un terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista difensivo.