La Gazzetta in prima pagina sul mercato: "Fofana sbarca a San Siro"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sulle ultime notizie di mercato: "Fofana sbarca a San Siro". Ieri sera il centrocampista francese è arrivato a Milano dove oggi vivrà la sua prima giornata rossonera: questa mattina visite mediche, poi firma sul contratto, presentazione ufficiale e infine stasera sarà a San Siro per conoscere i suoi nuovi tifosi in occasione di Milan-Torino.

Fofana arriva in rossonero a titolo definitivo dal Monaco: fin dall'inizio, il francese è stato in cima alla lista dei desideri del Diavolo per il centrocampo, ma è servita una lunghissima trattativa per arrivare ad un accordo con il Moanco che alla fine è stato trovato ad una cifra complessima di 25 milioni di euro, bonus compresi.