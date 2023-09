La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Avanti un altro Adli"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Avanti un altro Adli". Il francese è pronto a fare il suo debutto assoluto in questa stagione e lo farà stasera a Cagliari come mediano davanti alla difesa al posto dell'infortunato Krunic. Per lui è un ruolo nuovo, ma sta lavorando già dal ritiro estivo per impararlo al meglio. L'ex Bordeaux dovrà sfruttare al meglio questa opportunità e dimostrare di poter essere utile alla causa rossonera.