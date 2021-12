La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Gol cercasi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Gol cercasi". Stasera contro l'Empoli non ci sarà nemmeno Ibrahimovic e quindi toccherà a Giroud guidare l'attacco rossonero. In via Aldo Rossi restano sempre attenti anche sul mercato e sul futuro e per questo continuano a seguire con grande interesse Randal Kolo Muani, 23enne attaccante del Nantes.