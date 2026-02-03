La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Salta Mateta"
Sembrava dovesse esser l'ultimo colpo della sessione invernale di mercato, l'acquisto ad effetto per rivitalizzare l'attacco del Milan. E invece nulla. Jean-Philippe Mateta in rossonero è sfumato e, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ne parla in prima pagina: "Salta Mateta".
Ieri il calciatore francese ha effettuato ulteriori test medici al ginocchio, dopo le perplessità su quel problema che si porta dietro dal 2019. Dopo attente valutazioni, il Milan ha deciso di mollare la trattativa. La rosea aggiunge: "Il Milan lo scarta, deve operarsi. E a Bologna largo Nkunku, in riferimento alla sfida di stasera contro i felsinei.
