La Gazzetta: "Milan, notti di stelle". Super sfide con Liverpool e Real, il resto è facile

Ieri pomeriggio il Milan ha ufficialmente conosciuto le sue avversarie in Champions League. Un formato nuovo, inedito, anche un po' all'italiana, che permetterà al Diavolo di confrontarsi con due delle più forti corazzate al mondo: Real Madrid, campione in carica fra le altre cose, e Liverpool.

La Gazzetta dello Sport qusta mattina in edicola parla di "Milan, notti di stelle", rifacendosi al fatto che queste due sfide in particolare saranno tanto suggestive quanto affascinanti, in quanto rievocheranno ricordi indelebili nella mente dei tifosi rossoneri, come quel famosissimo 5 a 0 rifilato al Real, dove andò a segno Carlo Ancelotti, oggi proprio alla guida dei Blancos, o la vendetta sul Liverpool ad Atene 2007 dopo Istanbul 2005.

Insomma, se ne vedranno delle belle, con il Milan che per un certo senso potremmo dire essere anche andato bene con le altre avversarie, perché oltre al Bayer Leverkusen, mina vagante e possibile outsider proprio della competizione, le varie Brugge, Stella Rossa, Girona, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava, nel quale milita Juraj Kucka, ex Milan, sembrerebbero essere più che alla portata della formazione di Paulo Fonseca, che però ha l'obbligo di riprendersi da questo momento di crisi che sta vivendo.