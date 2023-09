La Gazzetta non è convinta: "Il Milan si tira su. Ma i problemi restano"

La Gazzetta dello Sport oggi titola così all'indomani della vittoria interna del Milan sull'Hellas Verona: "Il Milan si tira su". Nel sottotitolo la rosea, però, evidenzia come i rossoneri ancora non siano convicenti a 360 gradi: "Risolve capitan Leao. Il Verona fa paura e i problemi restano".

I rossoneri vincono soprattutto grazie a un lampo di Rafael Leao dopo 8 minuti e dopo l'ottimo lavoro in fase di pressing sia di Pulisic che di Giroud. Poi i rossoneri, forse a causa anche del campo pesante, non chiudono la partita e il Verona si mantiene vivo: Sportiello compie due belle parate. Per la Gazzetta ancora ci sono le scorie del derby nella testa dei protagonisti rossoneri eppure per il Milan bastava una vittoria e quella è arrivata.