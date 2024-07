La Gazzetta parla delle mosse del Milan sul mercato: "Morata resta in corsa"

A pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione il Milan non ha ancora regalato alcun rinforzo a Paulo Fonseca, certo però che almeno prima della tournée americana avrà un organico già ben definito e delineato. Oltre a voler andare a rinforzare l'out di destra con qualità e la mediana con muscoli, la dirigenza rossonera punta sempre a mettere a disposizione dell'allenatore portoghese un nuovo numero 9 che possa garantire gol e personalità, anche perché al momento in rosa ci sarebbe solo un attaccante di ruolo: Jovic.

Oltre ai soliti noti, con Joshua Zirkzee che resta il preferito assoluto, nella lista del Milan l'ultimo nome aggiunto è quello di Alvaro Morata. Il capitano della Spagna ha recentemente giurato fedeltà all'Atletico Madrid con un post Instagram d'effetto, ma dal suo entourage arrivano segnali d'apertura ad un clamoroso ritorno in Italia, scenario particolarmente gradito soprattutto alla famiglia.

Sempre viva resta anche la pista che porta a Romelu Lukaku, anche se lo sbarco in prestito in rossonero del gigante belga al momento è una pura utopia. Dalle parti di Casa Milan, però, non si sarebbero perse le staffe, anche perché nelle stagioni in cui ci sono Europei e Mondiali, si sa, il mercato decolla in ritardo. L'auspicio è ovviamente quello di regalare a Fonseca il nuovo numero 9 il prima possibile, ma allo stesso tempo non è c'è alcuna intenzione di spendere più di quanto ci si era preventivato, anche perché secondo La Gazzetta dello Sport l'attaccante non sarà l'unico rinforzo che arriverà.