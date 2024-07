La Gazzetta questa mattina in apertura: "Un due tre Milan"

vedi letture

Con il raduno in programma fra meno di una settimana, il Milan freme dalla voglia di regalare a Paulo Fonseca almeno un rinforzo per l'inizio della preparazione. C'è tanto su cui lavorare in questo calciomercato, ed è per questo che la dirigenza rossonera starebbe cercando di anticipare i tempi accelerando i contatti con il Chelsea, non solo per Romelu Lukaku ma anche per altri due calciatori che potrebbero fare decisamente al caso del Diavolo.

Proprio in merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport questa mattina in prima pagina ha titolato "Un due tre Milan", riferendosi proprio al fatto che l'asso Milano-Londra con i Blues potrebbe infuocarsi nei prossimi giorni. Sul tavolo delle trattative, per l'appunto, non solo Romelu Lukaku ma anche Trevoh Chalobah per la difesa ed il giovane Carney Chukwuemeka, due colossi nei rispettivi ruoli che potrebbero portare fisicità e centimetri nella squadra di Paulo Fonseca.