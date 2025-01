La Gazzetta: "Ranking Uefa. L'Italia 2^ allunga sulla Spagna"

Vincere questa sera in Champions League portando avanti più squadre possibile nella competizione, così come giovedì in Europa League, potrebbe significare tanto per il movimento calcistico italiano, soprattutto in vista della prossima di stagione.

L'Italia,vuole la quinta squadra in Champions League anche l'anno prossimo, obiettivo raggiungibile solo nel momento in cui si dovesse continuare a stare secondi nel ranking Uefa. Ad oggi la situazione è favorevole, complice anche il distacco dalla terza posizionata, con La Gazzetta dello Sport che ha questa mattina titolato: "Ranking Uefa. L'Italia 2^ allunga sulla Spagna". Rimanendo così, al termine della stagione, l'Italia avrebbe la quinta squadra in Champions anche l'anno prossimo, ma manca ancora troppo per fare un pronostico.

RANKING STAGIONALE UEFA 2024/2025

1. Inghilterra 17.072 (posto extra in Champions)

2. Italia 15.187 (posto extra in Champions)

3. Spagna 13.928

4. Belgio 12.750

5. Portogallo 12.450

6. Germania 11.984

7. Francia 11.214

8. Svezia 9.875

9. Olanda 9.500

10. Repubblica Ceca 9.350