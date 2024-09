La Gazzetta riporta Fonseca: "Abbiamo smesso di fare il nostro calcio"

Paulo Fonseca, giunto alla prima pausa delle nazionali, si ritrova già con le spalle al muro. L'avvio di stagione è stato ben lontano da quelle che erano le aspettative sue, del club e dei tifosi: i rossoneri hanno raccolto solamente due punti in tre partite, incapaci di trovare la via della vittoria se non nelle inutili (dal punto di vista del risultato) gare di pre-campionato. E al rientro dalla sosta il Diavolo si dovrà misurare prima con il Venezia in casa e poi in pochi giorni con Liverpool e Inter: vanno adottate contromisure al più presto.

Intanto la Gazzetta dello Sport oggi riporta le dichiarazioni più importanti di Fonseca dopo il 2-2 di ieri in casa della Lazio: "Nel secondo tempo abbiamo smesso di fare il nostro calcio. Così non va". E poi ha continuato: "Dovevamo palleggiare... Avessimo vinto le altre due sarebbe stato ok anche il pari, ma così non è". Su come è andata la gara: "Loro ci avevano alzato il baricentro e ci avevano dato più spazio. Avremmo dovuto far male alla Lazio". Poi un commento sulla sosta: "Arriva al momento giusto? No perché avrò tanti calciatori che andranno via con le loro nazionali".