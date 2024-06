La Gazzetta scrive: "Per l'attacco spunta Abraham"

Con l'affare Jozhua Zirkzee al momento in una fase di stallo, il Milan esplora le opzioni sul da farsi e considera alternative o altri attaccanti su cui spostare il proprio mirino in vista di quest'estate. Ed è per questo che la Gazzetta dello Sport, questa mattina, riporta di una nuova suggestione per il nuovo centravanti del Diavolo. Scrive la rosea stamattina: "Per l'attacco spunta Abraham". Secondo quanto viene riportato si tratterebbe di un nome alternativo rispetto a quello dell'olandese del Bologna...

Il club rossonero però lo vede anche come una soluzione da secondo numero 9. In tal senso bisognerebbe capire bene la situazione del reparto offensivo nella sua interezza: anche il futuro di Lukan Jovic, per esempio, va ufficializzato. Il primo candidato rimane Zirkzee ma il Milan non farà passi indietro sulla decisione di non pagare i 15 milioni di commissioni richiesti dall'agente del giocatore, Kia Joorabchian.