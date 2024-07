La Gazzetta si sbilancia su Fofana: "A un passo dal Diavolo"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport si sbilancia sulla trattativa Youssouf Fofana, sottolineando che l'operazione è in chiusura tra Milan e Monaco. Il tutto sarebbe stato sbloccato dall'arrivo del proprietario Gerry Cardinale a Milano: l'americano ieri ha incontrato Ibrahimovic, Furlani, Moncada e D'Ottavio facendo un punto sul calciomercato in entrata e non solo. La rosea, per questo, oggi titola così: "Milan-Fofana... e sono due!". Si fa riferimento a quello che sarebbe il secondo colpo di mercato dopo Alvaro Morata.

Poi aggiunge la Gazzetta sempre sul mediano francese: "Ecco Cardinale. E il francese è a un passo dal Diavolo". Nel sottotitolo si legge ancora: "Dopo Morata è in arrivo il secondo rinforzo per Fonseca". E quindi ancora la rosea recita: "Il proprietario è a Milano: ha visto Ibra, Furlani e Moncada. Per il mediano mancano i bonus". Nella giornata di ieri, come viene riportato, rossoneri e monegaschi hanno avuto un nuovo contatto telefonico che ha avvicinato la trattativa alla fumata bianca. C'è l'intesa sulla parte fissa: circa 14 milioni. Adessa si lavora su definire i bonus. Nelle prossime 48-72 ore si punta a chiudere.