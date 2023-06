La Gazzetta sicura: "Cardinale è già in città: sarà a San Siro per la partita"

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il proprietario rossonero Gerry Cardinale questa sera sarà a San Siro per assistere all'ultima giornata di campionato del Milan che sfiderà il Verona. La rosea titola: "Cardinale è già in città: sarà a San Siro per la partita". Il numero uno di RedBird arriva nel capoluogo meneghino soprattutto per incontrarsi nei prossimi giorni con i vertici dirigenziali del club e pianificare la prossima stagione a livello di mercato e budget che, secondo la Gazzetta, non dovrebbe superare i 50 milioni e a cui si aggiungeranno gli introiti di eventuali cessioni.