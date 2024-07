La Gazzetta studia Fonseca: "Difesa alta, postura e possesso insistito"

Sono passate ormai quasi due settimane dal primo allenamento di Paulo Fonseca a Milanello. Il tecnico portoghese ancora non ha disposizione tutta la squadra, anzi mancano quasi tutti i giocatori migliori della rosa, eppure è già al lavoro per trasmettere quelle che sono le sue idee ai membri della squadra che sono già al lavoro, specialmente ai difensori, tutti presenti fatta eccezione per Theo Hernandez. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport propone un focus sullo stile di gioco del tecnico lusitano.

Scrive la rosea: "Stile Fonseca. Difesa alta, postura e possesso insistito. Ecco il nuovo Diavolo". Nel sottotitolo anche una notazione sulla parte fisica, uno dei talloni d'Achille del Milan passato: "Lo studio per la prevenzione degli infortuni. Fisioterapisti: si cambia, saliranno a dieci". Come riporta la Gazzetta, Fonseca ha lavorato sia sulla difesa bassa che su quella alta, in particolare sulle marcature preventive. Il Milan sarà aggressivo e ciò passerà anche dalla postura in fase di non possesso. Quando il pallone sarà tra i piedi rossoneri, invece, la parola d'ordine sarà gestione del pallone: fitta e veloce come dimostrano i tanti esercizi a uno o due tocchi. Si sfrutterà anche il lavoro del portiere con i piedi e su questo il portoghese cade benissimo con Mike Maignan. Aumenta il numero dei fisioterapisti da 7 a 10: si occuperanno di prima squadra e Futuro.