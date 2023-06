La Gazzetta su Cardinale: "Stadio, mercato, maggiore presenza: così Gerry è pronto a cambiare passo"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così questa mattina su Cardinale e la sua rivoluzione societaria al Milan che porterà agli addii di Maldini e Massara: "Stadio, mercato, maggiore presenza: così Gerry è pronto a cambiare passo". Il numero uno di RedBird entrerà in prima persona nella gestione corrente del club di via Aldo Rossi e per questo sarà a Milano più spesso.