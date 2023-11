La Gazzetta su Giroud: "Olivier, bomber infinito. Con la Francia è a 56, sono 10 più di Mbappè"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così su Giroud: "Olivier, bomber infinito. Con la Francia è a 56, sono 10 più di Mbappè". Grazie alla doppietta in Francia-Gibilterra, l'attaccante del Milan è salito a quota 56 gol in nazionale, cinque in più di Henry e dieci su Mbappé, appena salito sul podio e destinato comunque a superarlo.