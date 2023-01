La Gazzetta su Ibra: "Zlatan sente ancora dolore e il ritorno resta un rebus"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport approfondisce anche la questione legata a Zlatan Ibrahimovic che, secondo i programmi, doveva tornare per il 2023 ma ancora non è certo quando e se si ripresenterà sul prato di San Siro. La rosea titola: "Un ritardo dopo l'altro. Zlatan sente ancora dolore. E il ritorno resta un rebus". Il recupero dello svedese procede ma ancora non è chiara la definitiva tabella di marcia: l'ultimo paletto che era stato fissato era la gara di andata contro il Tottenham in Champions ma non è detto che il limite si possa spostare oltre. Ibra ha ancora dolore e sta facendo un grande lavoro di potenziamento muscolare e continuerà a farlo anche in questa settimana dove rimarrà a Milanello a lavorare senza volare a Riyad con il resto della squadra anche se potrebbe raggiungere l'Arabia Saudita con mezzi propri per sostenere comunque i suoi compagni a caccia del primo trofeo stagionale.