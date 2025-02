La Gazzetta su Joao Felix: "Seconda punta o esterno. Il Diavolo avrà tante soluzioni"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Joao Felix, attaccante arrivato ieri al Milan in prestito dal Chelsea fino al termine di questa stagione: "Seconda punta o esterno. Il Diavolo avrà tante soluzioni". Sergio Conceiçao lo ha voluto fortemente non solo per la sua tecnica e qualità, ma anche per la sua duttilità visto che può ricoprire diversi ruoli in attacco: può fare la seconda punta, l'attaccante esterno e anche il trequartista.

Joao Felix è sbarcato ieri sera a Milano e questa mattina sta svolgendo le visite mediche di rito insieme a Warren Bondo e Riccardo Sottil, gli altri due innesti che il Diavolo ha chiuso nella giornata di ieri. Non appena è arrivato a Malpensa, il portoghese ha ricevuto subito la chiamata di Conceiçao che lo ha contattato per comunicargli che lo attende oggi pomeriggio a Milanello per l'allenamento.