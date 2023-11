La Gazzetta su Jovic e Giroud: "Milan, il flop e il top"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Luka Jovic e Olivier Giroud: "Milan, il flop e il top". Il serbo sta deludendo parecchio in questa prima parte di stagione, come testimoniano anche i suoi numeri: zero gol, zero assist e appena due tiri verso la porta avversaria. L'altro volto dell'attacco milanista è invece il francese che sta continuando a segnare anche in nazionale. Peccato che il Diavolo dovrà fare a meno di lui nelle prossime due gare di campionato per squalifica...