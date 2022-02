La Gazzetta su Maignan: "Studio, parate e leadership: Magic Mike è già al top in A"

"Studio, parate e leadership: Magic Mike è già al top in A": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta i primi mesi in rossonero di Maignan. Il portiere francese, preso in estate dal Lille dopo la decisione di Gigio Donnarumma di non rinnovare con il Diavolo, ha già conquistato tutti e per i lettori della Rosea è il miglior estremo difensore del massimo campionato italiano.