La Gazzetta su Pioli: "Deve vincere per restare. E nei finali di stagione..."

vedi letture

La sensazione comune, in casa Milan, è che il futuro di Stefano Pioli sia legato indissolubilmente al percorso del Diavolo in Europa League. I rossoneri, dopo Liverpool e Bayer, sono tra le possibili candidate alla vittoria finale ma serve imbastire una cavalcata importante. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport il futuro di Pioli dipende anche da questo: "Deve vincere per restare". Poi anche un'ulteriore aggiunta che fa ben sperare per la campagna europea: "E nei finali di stagione accelera...".

L'anno scorso guidò la squadra fino alle semifinali di Champions League, la stagione ancora precedente riuscì a fare filotto e a mettersi dietro l'Inter in volata in campionato, vincendo lo Scudetto. Oggi il Milan, a pochi giorni dallo Slavia, ha recuperato (quasi) tutti gli uomini che erano in infermeria e punta sul mantenere la solidità difensiva vista solo a sprazzi nell'ultimo mese (sì con Napoli, Rennes all'andata e Lazio, no con Monza, Rennes al ritorno e Atalanta).