La Gazzetta sul calendario della prossima stagione: "Un campionato mai visto"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha preparato un approfondimento sul calendario della prossima stagione - che sarà fittissimo - in vista del sorteggio di quello di Serie A che avverrà venerdì 24 giugno, fra pochi giorni. Il titolo della rosea recita: "Un campionato mai visto". Nei primi tre mesi, prima dello stop per il Mondiale in Qatar, ci saranno quindici giornate di campionato: praticamente un girone intero che potrebbe già delineare gli equilibri per i vari obiettivi, dallo Scudetto alla corsa per l'Europa. In tutto questo le squadre impegnate nelle competizioni Uefa, tra cui ovviamente il Milan, avranno anche 6 partite dei giorni da giocare tra settembre e novembre. Un tour de force a cui bisognerà farsi trovare pronti: tutto andrà a impattare sul lavoro nei vari ritiri estivi e sulle scelte di mercato per ampliare la rosa. Il campionato di Serie A inizierà a Ferragosto.