La Gazzetta sul mercato del Milan: "Nuove punte per l'estate. Sesko grande obiettivo. E domani sfida a Zirkzee"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Nuove punte per l'estate. Sesko grande obiettivo. E domani sfida a Zirkzee". Indipendentemente dal rinnovo o meno di Olivier Giroud, in estate il club di via Aldo Rossi farà un grande acquisto in attacco. I rossoneri sanno bene che per prendere un grande centravanti servirà un investimento importante.

Il primo nome della lista è quello di Benjamin Sesko del Lipsia, ma non è l'unico ovviamente: il Milan, per esempio, segue con grande attenzione anche Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che domani sera sarà ospite del Diavolo a San Siro. Ci sono poi altri profili sotto osservazione come Guirassy (Stoccarda), David (Lille), Gimenez (Feyenoord), Gyökeres (Sporting Lisbona) e Pavlidis (Az Alkmaar).