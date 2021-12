La Gazzetta sul mercato di Atalanta e Milan: "Boga-Botman: colpi da rimonta"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul mercato di Atalanta e Milan: "Boga-Botman: colpi da rimonta". I nerazzurri hanno chiuso per l'arrivo dal Sassuolo di Jeremy Boga per 22 milioni di euro più bonus (oggi le visite mediche), mentre i rossoneri spingono per avere dal Lille il difensore centrale Sven Botman (costa 30 milioni, l'idea del Diavolo è di prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto).