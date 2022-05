La Gazzetta sul mercato: "Origi fedele al Milan. No al Villarreal"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport l'attaccante belga Divock Origi sarebbe ormai deciso a vestire la casacca rossonera nella prossima stagione, non ascoltando le ultime lusinghe che gli sono arrivate dalla Spagna. La rose infatti titola: "Origi fedele al Milan. Rilancio Villarreal sul belga, lui dice di no". Secondo l'indiscrezione, la società spagnola allenata da Emery si era fatta avanti con un quadriennale da 4.5 milioni a stagione che avrebbe superato la proposta rossonera di 4. Origi però avrebbe deciso di tener fede alla parola data al Milan. Inoltre il progetto rossonero, soprattutto in campo europeo, è più allettante e l'attuale attaccante del Liverpool preferirebbe guadagnare anche un po' meno ma far parte di un disegno con più prospettive.