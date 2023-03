La Gazzetta sul Milan: "Come manca Kessie"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Come manca Kessie". Nella formazione rossonera si sente parecchio l'assenza del centrocampista ivoriano, passato in estate al Barcellona. Purtroppo per il Diavolo, i suoi sostituti non sono stati all'altezza: De Ketelaere, il grande investimento estivo del club di via Aldo Rossi, sta faticando parecchio ad essere decisivo (zero gol e un solo assist in tutta la stagione), mentre Aster Vranckx sta trovando pochissimo spazio.