La Gazzetta sul Milan: "E' l'ora delle scelte. Furlani-Cardinale: sul tavolo ds e nuovo stadio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "E' l'ora delle scelte. Furlani-Cardinale: sul tavolo ds e nuovo stadio". L'ad rossonero è volato a New York dove ha in programma diversi incontri con il numero di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi. I temi che verranno trattati sono diversi: stadio, organigramma societario, mercato, nuovo corso tecnico.

Per quanto concerne il nuovo impianto, a breve Milan e Inter dovrebbero consegnare al Comune di Milano la proposta di acquisto di San Siro e lo studio di fattibilità del nuovo stadio che vorrebbero costruire di fianco al Meazza. Il Diavolo tiene comunque ancora viva la pista che porta a San Donato. Un altro tema molto caldo è quello che riguarda il nuovo direttore sportivo, con il casting che è ancora aperto (Cardinale e Ibrahimovic hanno incontrato nei giorni scorsi a Londra Berta, Paratici e Tare). La decisione definitiva non è stata ancora presa, Furlani deve ancora valutare personalmente i candidati ed esprimere una preferenza decisiva.